Бескрестнов: Киев не создал эффективные дроны-перехватчики против БПЛА России

На Украине не смогли создать эффективные беспилотники для перехвата российских дронов. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, сообщает украинское издание «СТРАНА.
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