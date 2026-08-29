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Бескрестнов: Киев не создал эффективные дроны-перехватчики против БПЛА России

Бескрестнов: Киев не создал эффективные дроны-перехватчики против БПЛА России

На Украине не смогли создать эффективные беспилотники для перехвата российских дронов. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, сообщает украинское издание «СТРАНА.

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