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Закрытие фонтанов в Петергофе 2024: когда парк переходит на зимний режим

Закрытие фонтанов в Петергофе 2024: когда парк переходит на зимний режим

Стало известно, когда в Петергофе отключат фонтаны в 2024 годуСовсем немного осталось до закрытия фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф".

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