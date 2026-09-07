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Иран вводит ответные санкции против США

Иран вводит ответные санкции против США Тегеран не остался в долгу: ✅ В черный список внесены 56 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе.

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