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Будете Путина добрым словом вспоминать: Кого Маск увидел в преемниках президента РФ ещё сильнее напугало Запад

Будете Путина добрым словом вспоминать: Кого Маск увидел в преемниках президента РФ ещё сильнее напугало Запад

Популярный изобретатель и бизнесмен Илон Маск периодически выступает с такими заявлениями, которые никак не согласуются с продвигаемой Вашингтоном и Лондоном внешней политикой.

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Комментарии
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Юрий Шлыков
Вдолбили себе в голову,что надо убрать Путина,а что будет дальше,мысля не работает.Да Путин не слабо их нагнул,что дальше свей жопы,ничего не видят.
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16 час.
life style
Многие в России думают, что на смену Путину народ выберет более жёсткого президента. Который усилит социальное направление и покончит с воровством, коррупцией, 5 колонной.  А с государствами  врагами  России разберётся экономически по самые уши на веки вечные! Аминь
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14 час.
Sergiy Che
Бандероботина, ну придумай уже чё-нить другое а?! Ну посмотри что там в вашей 404 с пенсиями (особенно когда бабло западное уйдёт.. а долги набранные останутся)) или что до тех же лет во Франции Макарон пенсионный возраст поднял! Неужели до самых выборов ваша команда тут будет одно и то же срать на всех каналах?!))
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12 час.

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