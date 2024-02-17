Будете Путина добрым словом вспоминать: Кого Маск увидел в преемниках президента РФ ещё сильнее напугало Запад

Вдолбили себе в голову,что надо убрать Путина,а что будет дальше,мысля не работает.Да Путин не слабо их нагнул,что дальше свей жопы,ничего не видят.

Многие в России думают, что на смену Путину народ выберет более жёсткого президента. Который усилит социальное направление и покончит с воровством, коррупцией, 5 колонной. А с государствами врагами России разберётся экономически по самые уши на веки вечные! Аминь

Sergiy Che

Бандероботина, ну придумай уже чё-нить другое а?! Ну посмотри что там в вашей 404 с пенсиями (особенно когда бабло западное уйдёт.. а долги набранные останутся)) или что до тех же лет во Франции Макарон пенсионный возраст поднял! Неужели до самых выборов ваша команда тут будет одно и то же срать на всех каналах?!))