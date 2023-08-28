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Илья Бачурин реформирует «Москонцерт»

Илья Бачурин реформирует «Москонцерт»

Знаменитый продюсер Илья Бачурин поделился планами на сезон Илья Бачурин и певец Сергей Борзов Павел СоседовВ новом сезоне «Москонцерт», который возглавляет знаменитый продюсер Илья Бачурин, готовит сюрпризы, яркие программы и грандиозные премьеры.

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