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Корейский певец угодил в «украинский» скандал из-за фото из России

Корейский певец угодил в «украинский» скандал из-за фото из России

Федеральное агентство новостей Участник южнокорейского музыкального коллектива GOT7 Канпхиму Пхувакун, известный также под псевдонимом BamBam, угодил в «украинский» скандал из-за старой фотографии из России.

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