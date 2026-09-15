Более 800 литров ухи приготовили на фестивале в Муранове

Около 1,5 тыс. человек посетили гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» в Пушкино, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
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