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Аргументы недели

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Более 800 литров ухи приготовили на фестивале в Муранове

Около 1,5 тыс. человек посетили гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» в Пушкино, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

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