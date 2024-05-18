Польша опасается нелегального оружия с Украины

Руководитель Центрального следственного бюро Польши (аналог Следственного комитета РФ) инспектор Цезарий Люба прогнозирует превращение страны после окончания войны на Украине в транзитный коридор контрабанды оружия, причём часть оружия осядет непосредственно в Польше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии