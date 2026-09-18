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Царьград

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Toyota представила самый мощный Land Cruiser 300 для Японии

Toyota представила самый мощный Land Cruiser 300 для Японии

Toyota представила обновлённый Land Cruiser 300 на домашнем рынке Японии. Новинка получила гибридную установку i-Force Max с мощностью 457 л.

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