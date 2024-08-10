Председатель СК России запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по обращениям граждан о нелегальных коммерческих объектах на территории Московской области

В соцмедиа вновь обсуждается ситуация, сложившаяся в Раменском городском округе Московской области, где, несмотря на многочисленные обращения жителей в правоохранительные органы и органы местного самоуправления, продолжают работать нелегальные коммерческие объекты, организованные выходцами из стран ближнего зарубежья.