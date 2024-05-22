Представлен первый полностью беспилотный грузовик Volvo Aurora с автопилотом 4-го уровня

Volvo объявила о сотрудничестве со стартапом по производству беспилотных автомобилей Aurora еще в 2021 году, а не этой неделе был представлен первый беспилотный грузовик, готовый к массовому производству.
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