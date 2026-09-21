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«Единая Россия» получит крупнейшую фракцию с момента основании партии

«Единая Россия» получит крупнейшую фракцию с момента основании партии

Партия «Единая Россия» по предварительным итогам выборов в Госдуму IX созыва может получить 355 депутатских мандатов — это больше, чем когда-либо было у партии в российском парламенте.

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