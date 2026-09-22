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Экономист Чурилова отметила, что больше всего денег люди теряют на ненужных мелочах

Экономист Чурилова отметила, что больше всего денег люди теряют на ненужных мелочах

Экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова поделилась советами, как перестать тратить деньги на пустяки.

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