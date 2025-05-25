Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • YYYYYYY XXXXXXX
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  • Любовь Ткаченко
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Надругавшегося над флагом РФ грузинского певца Захарова назвала безмозглым

Надругавшегося над флагом РФ грузинского певца Захарова назвала безмозглым

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент, произошедший на фестивале в Тбилиси, когда певец Эрекле Гецадзе сделал вид, что помочился на российский триколор.

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