Надругавшегося над флагом РФ грузинского певца Захарова назвала безмозглым

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент, произошедший на фестивале в Тбилиси, когда певец Эрекле Гецадзе сделал вид, что помочился на российский триколор.
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