Dacia резко снизила цену своего самого дешевого электромобиля: зачем компания продает машины себе в убыток?

Румынский бренд Dacia, принадлежащий Renault, снизил цену на свой самый доступный электромобиль — хэтчбек Dacia Spring Electric — на 2000 евро, предлагая машину еще дешевле: теперь автомобиль на европейском рынке стоит от 16 900 евро, что соответствует примерно 1,88 млн руб.
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