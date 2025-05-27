WSJ: Белый дом допустил ужесточение давления на Москву на фоне затяжных переговоров

Трамп «все более разочарован» позицией России и отсутствием прогресса в мирных переговорах.Глава Белого дома намерен «перейти от ожиданий к действиям», если в ближайшие недели не будет зафиксирован реальный сдвиг, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии