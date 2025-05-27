WSJ: Белый дом допустил ужесточение давления на Москву на фоне затяжных переговоров

Трамп «все более разочарован» позицией России и отсутствием прогресса в мирных переговорах.Глава Белого дома намерен «перейти от ожиданий к действиям», если в ближайшие недели не будет зафиксирован реальный сдвиг, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.