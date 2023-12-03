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Генерал Браун: США обеспокоены возможным вторжением КНР на Тайвань

Генерал Браун: США обеспокоены возможным вторжением КНР на Тайвань

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун выступил с заявлением о том, что Вашингтон должен испытывать беспокойство в связи с возможным вторжением Китая на территорию Тайваня.

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