Генерал Браун: США обеспокоены возможным вторжением КНР на Тайвань

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун выступил с заявлением о том, что Вашингтон должен испытывать беспокойство в связи с возможным вторжением Китая на территорию Тайваня.
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