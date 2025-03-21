В Смоленске осудят дебошира, угрожавшего убийством работникам «скорой»

Таким агрессивным способом мужчина пытался препятствовать медикам, которые принудительно госпитализировали его знакомую 41-летний смолянин предстал перед судом за нападение на «скорую» в Смоленске - таким образом мужчина пытался «отстоять» свою знакомую.