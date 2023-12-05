Пресс-секретарь Белого дома закрыла брифинг после вопроса о платеже Байдену

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, досрочно завершила брифинг после вопроса о том, получал ли президент Соединенных Штатов Джо Байден выплаты от компании своего сына Хантера Байдена Owasco PC, уйдя от ответа.
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