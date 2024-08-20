Ирина Роднина унизила всех, кто живёт за третьим кольцом Москвы: "Зачем ехать и жить где-то в Бирюлёво?"

Написал коммент и только сейчас прочитал Ваш. Вы у меня с языка буквально сняли мысль. Госдума не место для такой публики. Всё лучшее, что могли сделать , сделали, а теперь от них толку нет.

ВМ

Владимир Минаков

Когда отделу репатриации Израиля люди глаголят, что они себя чувствуют и относят к евреям, им предлагают предоставить родословную. Если в самом близком окружении ( т.е., мама и в какой-то степени отец) они - не евреи, то можешь себя величать хоть жителем внеземной цивилизации, но в евреи тебя не запишут. От лося - лосёнок, от свиньи - поросёнок, но никак не медведь и его считалки и на хрен никому не свистят.