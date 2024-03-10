Фицо: Украину могут принять в ЕС лишь по политическим соображениям

Global Look Press/Daniel Kalker/dpa Страны Евросоюза могут руководствоваться лишь политическими соображениями вместо показателей реальной готовности при приеме Украины в объединение, выразил обеспокоенность премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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