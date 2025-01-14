Крещенская купель будет организована на реке Надым

В Надыме начали подготовку к празднованию Крещения. Службы, занятые в организации купели и обеспечивающие безопасность людей, провели совещание в районе 107 километра на реке Надым, сообщил глава города Дмитрий Жаромских.
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