Статистика COVID-19

19 декабря 2021 года в ЯНАО 113 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 60 812)54 828 человек выздоровели3 человека умерли (за весь период – 928)391 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями41 пациент в тяжелом состоянии,13 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других […]19 декабря 2021 года в ЯНАО 113 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 60 812)54 828 человек выздоровели3 человека умерли (за весь период – 928)391 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями41 пациент в тяжелом состоянии,13 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 362)110 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 52 450) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.