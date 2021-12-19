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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

19 декабря 2021 года в ЯНАО 113 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 60 812)54 828 человек выздоровели3 человека умерли (за весь период – 928)391 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями41 пациент в тяжелом состоянии,13 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других […]19 декабря 2021 года в ЯНАО 113 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 60 812)54 828 человек выздоровели3 человека умерли (за весь период – 928)391 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями41 пациент в тяжелом состоянии,13 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 362)110 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 52 450) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

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