Замок Вильянди. Ворота из Варяг в Греки Вопрос о том, почему в мировой истории отсутствуют сведения о древней Эстонии, не так уж смешон, как может показаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фронт катится к Х...
- Недостатки Тота: ...
- Недостатки Тота: ...
Благодарность Автору, очень хорошая статья. Браво, пишите ещё.
Кошмар вступил в решающую фазу: Нацики, увидев прилеты по мостам, внезапно полюбили русский язык
Укро-социологи считают, что Зеленского будут свергать бандеровцы, и никакая Урсула фон дер Ляйен его не спасет
В сводке нашего Минобороны от 3 октября говорится о нанесении ударов по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов «Геранями» поражены Северный мост в Киеве и логистический центр «Гостомель» в Киевской области.
Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в Одессу грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Киевляне сообщают, что Северный мост — это на самом деле Московский мост, просто рагули его переименовали, понимая, что данное «проклятое коммунистическое наследие 1976 года никогда бандеровцам не повторить».
Речь идет о путепроводе, причем ключевом, между Оболонью и огромной северной частью левого берега — Троещиной, Воскресенкой и Радужным.
Опять бредятина-фоменковщина. Никогда не существовало никакой Великой Тартарии как государства.Это исторический факт.