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Славянская доктрина

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Замок Вильянди. Ворота из Варяг в Греки

Замок Вильянди. Ворота из Варяг в Греки

Замок Вильянди. Ворота из Варяг в Греки Вопрос о том, почему в мировой истории отсутствуют сведения о древней Эстонии, не так уж смешон, как может показаться.

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Юрий Ильинов

Кошмар вступил в решающую фазу: Нацики, увидев прилеты по мостам, внезапно полюбили русский язык
Укро-социологи считают, что Зеленского будут свергать бандеровцы, и никакая Урсула фон дер Ляйен его не спасет

В сводке нашего Минобороны от 3 октября говорится о нанесении ударов по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов «Геранями» поражены Северный мост в Киеве и логистический центр «Гостомель» в Киевской области.

Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в Одессу грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Киевляне сообщают, что Северный мост — это на самом деле Московский мост, просто рагули его переименовали, понимая, что данное «проклятое коммунистическое наследие 1976 года никогда бандеровцам не повторить».

Речь идет о путепроводе, причем ключевом, между Оболонью и огромной северной частью левого берега — Троещиной, Воскресенкой и Радужным.