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Уличили: Зеленский в США солгал, что Россия за год не заняла ни одного поселка

Уличили: Зеленский в США солгал, что Россия за год не заняла ни одного поселка

Уличили: Зеленский в США солгал, что Россия за год не заняла ни одного поселка Евгения КомароваВладимир Зеленский, находясь в Вашингтоне, выступил с утверждением, что российская армия за последний год не смогла занять ни одного поселка на территории Украины.

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