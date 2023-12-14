Уличили: Зеленский в США солгал, что Россия за год не заняла ни одного поселка Евгения КомароваВладимир Зеленский, находясь в Вашингтоне, выступил с утверждением, что российская армия за последний год не смогла занять ни одного поселка на территории Украины.