Сторонники Юн Сок Ёля устроили погром в суде, избили следователя

В Сеуле участники акции в поддержку арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили 18 января погром в суде, угрожали сотрудникам Управления по борьбе с коррупцией, которые задержали главу Республики.
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