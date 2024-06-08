Заммэра Москвы Владимир Ефимов: в столице появится свыше 540 км новых дорог

Столичная транспортная инфраструктура активно развивается. На площадке XXVII Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов заявил о том, что за шесть лет, по предварительным прогнозам, в городе возведут и введут в эксплуатацию приблизительно 543 километра новой улично-дорожной сети.