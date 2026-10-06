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Царьград

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"Ситуативный успех за счет могилизации остатков": Украинцы узнали правду про "Вивальди"

"Ситуативный успех за счет могилизации остатков": Украинцы узнали правду про "Вивальди"

На фоне громких заявлений украинской пропаганды об успехе так называемой операции "Вивальди" на Лиманском направлении, никаких стратегических изменений на фронте за последнюю неделю не произошло.

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