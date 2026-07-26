Оксана Фёдорова показала редкие фото дочери в честь её дня рождения

22 июля дочери Оксаны Фёдоровой Елизавете исполнилось 13 лет. По такому случаю телеведущая и бывшая победительница конкурса "Мисс Вселенная" опубликовала в инстаграме* фотографии дочери и сопроводила их поздравлением.
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