Оксана Фёдорова показала редкие фото дочери в честь её дня рождения

22 июля дочери Оксаны Фёдоровой Елизавете исполнилось 13 лет. По такому случаю телеведущая и бывшая победительница конкурса "Мисс Вселенная" опубликовала в инстаграме* фотографии дочери и сопроводила их поздравлением.