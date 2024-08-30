Прервалась 15-матчевая победная серия Алькараса на ТБШ. Впервые с 1999-го в третьем круге мужского US Open нет ни одного испанца

Ботик ван де Зандшульп обыграл Карлоса Алькараса во втором круге US Open – 6:1, 7:5, 6:4. Представитель Нидерландов второй раз в карьере победил соперника из топ-5 (при 10 поражениях) и прервал 15-матчевую победную серию Алькараса на «Больших шлемах».