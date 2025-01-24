Иван Ургант берёт за одно выступление почти 7 млн рублей – выяснили журналисты

К нам приехал, к нам приехал – Ваня Ургант дорогой! Кто бы мог подумать, что один из самых «испуганных патриотов» всея Руси, про которого даже ходили упорные слухи, что он, мол, навсегда завязал с творческой деятельностью в России, внезапно снова окажется в «обойме», так сказать, нашей творческой тусовочки даже с гонорарами, которые близки к рекордным! Почти 7 миллионов рублей берёт Ваня Ургант за своё выступление на частном мероприятии, как выяснили журналисты, и поэтому, надо полагать, что в очередной раз ошиблись все те, кто оплакивал Россию, якобы лишившуюся её лучших звёзд… И сетовал на то, как теперь, дескать, страдают без работы и прозябают в нищете «лучшие люди города».