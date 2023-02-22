Кредиторы Tesla считают, что Маску пора задуматься о преемнике

Давний инвестор компании Tesla, соучредитель и генеральный директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Росс Гербер заявил, что Илону Маску стоит заняться подбором преемника для компании по производству электромобилей, передает Business Insider.
Давний инвестор компании Tesla, соучредитель и генеральный директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Росс Гербер заявил, что Илону Маску стоит заняться подбором преемника для компании по производству электромобилей, передает Business Insider.
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