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Предприятия АПК Подмосковья получили 23 награды на выставке «Золотая осень»

Предприятия АПК Подмосковья получили 23 награды на выставке «Золотая осень»

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья выиграли 23 золотые медали и дипломы первой категории на выставке «Золотая осень — 2026».

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