Все абхазы должны выбирать - паспорт депрессивной Абхазии или великой России

Неугомонные абхазы продолжают активно производить информационные поводы для СМИ. Долгие годы они сидели на российской халяве – тут и российское электричество, используемое для майнинга криптовалют, и просто содержание почти всей социалки в виде пенсий и выдачи субсидий на зарплаты бюджетникам.