БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Все абхазы должны выбирать - паспорт депрессивной Абхазии или великой России

Все абхазы должны выбирать - паспорт депрессивной Абхазии или великой России

Неугомонные абхазы продолжают активно производить информационные поводы для СМИ. Долгие годы они сидели на российской халяве – тут и российское электричество, используемое для майнинга криптовалют, и просто содержание почти всей социалки в виде пенсий и выдачи субсидий на зарплаты бюджетникам.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Перекрыть &quot;весь кислород&quot; Абхазии, только и всего! Умные говорливые, пусть сами &quot;на свои кровные и живут&quot;. Рыпаться начнут, при грозить, что анулируюем все Российские паспорта для абхазов и закроем на глухо границу!
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