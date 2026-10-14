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MS NOW: директор ФБР Кэш Пател прибыл в Россию для встречи

MS NOW: директор ФБР Кэш Пател прибыл в Россию для встречи

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател прибыл в Россию для проведения встречи. Об этом сообщил американский кабельный телеканал MS NOW со ссылкой на два источника.

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