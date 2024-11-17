Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Звоните, придурки, звоните! Дураков, верящих вам, в России теперь на порядки меньше - научили. ЧтО, ситуация за Ж--- ...Сапоньков: Цель з...
  • ММ
    И потом Путин опять будет сокрушаться, что его опять на@бали западные партнеры???Сапоньков: Цель з...
  • лина любимцева
    Именно ТАК!! Хотят остановить наступление, а потом "оставить с носом". И требовать от России что только заблагорассуд...Сапоньков: Цель з...

КНР и США договорились о человеческом контроле над ИИ в ядерном оружии

КНР и США договорились о человеческом контроле над ИИ в ядерном оружии

Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден на встрече в Лиме пришли к соглашению, что важно сохранить человеческий контроль над использованием ядерного оружия на фоне развития искусственного интеллекта, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх