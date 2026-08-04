Зеленский утвердил новые операции по «принуждению России к миру» Операция бандеровского режима по «принуждению» России к миру будет продолжена, З.
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Зеленский утвердил новые операции по «принуждению России к миру» Операция бандеровского режима по «принуждению» России к миру будет продолжена, З.
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