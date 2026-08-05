Ближе к границам России: США разрабатывают новую ядерную доктрину Глава политического управления Пентагона Элбридж Колби разрабатывает обновленную ядерную стра.
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Ближе к границам России: США разрабатывают новую ядерную доктрину Глава политического управления Пентагона Элбридж Колби разрабатывает обновленную ядерную стра.
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