Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки войск «Днепр»

Медали «За отвагу», «За храбрость», знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» вручены офицерам и солдатам.
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