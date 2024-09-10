В США одобрили законопроект о новых санкциях по Крыму

Палата представителей Конгресса США 9 сентября одобрила законопроект о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по Крымскому мосту или альтернативному подземному тоннелю-дублеру, который соединяет полуостров с материковой частью России.
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