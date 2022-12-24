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Светлов о дебюте Мичкова за «Сочи»: «Нормально. Больших претензий нет»

Сергей Светлов оценил дебют Матвея Мичкова за «Сочи» в матче с «Куньлунем» (0:3). – Первую игру за вашу команду провели Кудако и Мичков.

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