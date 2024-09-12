Посол выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское телевидение

В Бразилии рассчитывают, что коммерческий медиахолдинг Globo пересмотрит ранее принятое решение не продавать в России права на показ своего контента, в частности, телевизионных телесериалов, сообщил РИА Новости посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Соарес.