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Посол выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское телевидение

Посол выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское телевидение

В Бразилии рассчитывают, что коммерческий медиахолдинг Globo пересмотрит ранее принятое решение не продавать в России права на показ своего контента, в частности, телевизионных телесериалов, сообщил РИА Новости посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Соарес.

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