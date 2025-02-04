Собственники квартир с газовыми плитами: будьте готовы к штрафам в 1500 рублей в сутки! Ирэн ОрлонскаяС 1 декабря 2024 года в России начали действовать новые правила для собственников квартир, где установлены газовые плиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии