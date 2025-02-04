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Собственники квартир с газовыми плитами: будьте готовы к штрафам в 1500 рублей в сутки!

Собственники квартир с газовыми плитами: будьте готовы к штрафам в 1500 рублей в сутки!

Собственники квартир с газовыми плитами: будьте готовы к штрафам в 1500 рублей в сутки! Ирэн ОрлонскаяС 1 декабря 2024 года в России начали действовать новые правила для собственников квартир, где установлены газовые плиты.

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