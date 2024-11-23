Писателя Глуховского* могут привлечь к уголовной ответственности

Он нарушил ст. 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press В отношении писателя Дмитрия Глуховского*, который был признан иноагентом в России, может быть возбуждено уголовное дело — за нарушения законодательства, касающегося иностранных агентов.