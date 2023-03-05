6 марта: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

6 марта – 65 день года, до Нового года осталось 300 дней. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы в этот день – подробности читайте в материале Тульской службы новостей.
6 марта – 65 день года, до Нового года осталось 300 дней. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы в этот день – подробности читайте в материале Тульской службы новостей.
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