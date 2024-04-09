Водителей начали наказывать за новое нарушение

###abc-test="news_list_inc021_page_core"###ЦОДД и ГИБДД в Москве начали фиксировать новый состав правонарушения – стоянку на так называемом направляющем островке, обозначенном разметкой на проезжей части.
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