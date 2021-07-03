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Тайна смерти Мэрилин Монро: убийцей актрисы назвали Кеннеди

Тайна смерти Мэрилин Монро: убийцей актрисы назвали Кеннеди

Тайна смерти секс-символа Голливуда Мэрилин Монро давно стало частью американской массовой культуры. Многие не верят в самоубийство актрисы, считая, что она стала жертвой убийства, к которому причастны либо братья Кеннеди, либо спецслужбы США.

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