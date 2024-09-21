Трансляция финальной тренировки Гран При Сингапура Формулы 1

Трансляция финальной тренировки Гран При Сингапура Формулы 1Sauber GroupAUTOSPORT.com.ru, «Вершина автоспорта» и Stanizlavsky приглашают на трансляцию третьей части свободных заездов Гран При Сингапура, 18-го этапа Формулы 1 2024 года.
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