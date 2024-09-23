"Ритуальные услуги" Петербурга заплатят за дезинфекцию машин 1,7 млн

В Петербурге усопшими гражданами занимается госпредприятие «Ритуальные услуги». Учреждение имеет свой автопарк для перевозки умерших с мест наступления смерти в морги города и далее — на кладбища и в крематорий.
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