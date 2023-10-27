Александр Петров впервые после свадьбы опубликовал видео с супругой

Александр Петров впервые после свадьбы опубликовал видео с супругойАлександр Петров продолжает доказывать, что именно с Викторией Антоновой по-настоящему хочет прожить жизнь в горе и радости: много и довольно подробно говорит об их отношениях в интервью, а накануне опубликовал в профиле первое после свадьбы видео с супругой.